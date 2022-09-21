YDÜ rahat kazandı

Hentbol’da U16 erkekler mücadelesinde dün akşam tek karşılaşma oynandı. Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada MGA ile YDÜ takımlarıkarşıkarşıyageldi. İlk devresini 7-2 öndekapatan YDÜ rahat oyununu maçın ikinci devresinde de sürdürerek sahadan 19-4 galibiyetle ayrıldı. Konuk takım YDÜ’de Hasan Bensel kaydettiği 10 golle gecenin yıldız ismi oldu.
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