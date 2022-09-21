banner875
banner815
Klasikler slalom finali için piste çıktı
Klasikler slalom finali için piste çıktı
6 0
“Başka ülkede yaşayamam”
“Başka ülkede yaşayamam”
27 0
 
Ekmeğe okkalı zam geliyor
Ekmeğe okkalı zam geliyor
18 0
Lefke motor sesleriyle inledi
Lefke motor sesleriyle inledi
9 0
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
11 0
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
13 0
19 0
banner878

YDÜ rahat kazandı

banner476

banner825
YDÜ rahat kazandı
Hentbol’da U16 erkekler mücadelesinde dün akşam tek karşılaşma oynandı. Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada MGA ile YDÜ takımlarıkarşıkarşıyageldi. İlk devresini 7-2 öndekapatan YDÜ rahat oyununu maçın ikinci devresinde de sürdürerek sahadan 19-4 galibiyetle ayrıldı. Konuk takım YDÜ’de Hasan Bensel kaydettiği 10 golle gecenin yıldız ismi oldu.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.