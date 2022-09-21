Antrenörler Derneği’nde ikinci aday Borataş

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’ndeTurgay Kara’nın adaylık başvurusunun ardından Mustafa Borataş da adaylık başvurusu yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KTFAD) 30 Eylül Cuma günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulda başkan adaylığı için deneyimli teknik adam Mustafa Borataş müracaat yaptı.

Hafta başında Turgay Kara’nın adaylık başvurusunun ardından aday sayısı iki oldu. Dernekte uzun süre başkanlık yapan Süleyman Göktaş bir süre önce göreve devam etmeyeceğini duyurmuştu.

Derneğe başkan adayı olmak isteyenler, genel kurul tarihinden 72 saat öncesine kadar 2 üye tavsiyesi ile aday olabiliyor.

KTFAD Olağan Seçimli Genel Kurulu, 30 Eylül tarihinde dernek lokalinde saat 18.30’da başlayacak.



