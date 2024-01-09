YDÜ, ‘daha bitmedi’ dedi

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Tolga Kınacı U18 Erkekler Liginde final serisi heyecanı sürüyor.

Tolga Kınacı U18 Erkekler Ligi final serisinin 2. Maçında Yükseliş ile YDÜ Atatürk Spor Salonunda karşılaştılar.

YDÜ hentbolcusu Hasan Bensel’in yıldızlaştığı maçı YDÜ 8 sayı farkla kazandı. Maçın skoru ise 27 – 35 oldu. YDÜ’nün galibiyetiyle final serisinde skor 1 – 1 olurken, şampiyonun belirleneceği maç 3. Maç sonunda belli olacak.

