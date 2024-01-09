Kırşen, yeniden Yılmazköy’de

İsmet Karaosman
Aksa Birinci Lig ekiplerinden M. HacıaliYılmazköy, eski futbolcusu Ayhan Kırşen’i yeniden transfer ederek takıma kazandırdı.
Yılmazköy’de şampiyonluk yaşamış olan Ayhan Kırşen, sezon başında Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka’ya transfer olmuştu. Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayan Ayhan Kırşen, dün başkan Necip Dinarlı eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attığı imza ile yeniden Yılmazköy’e dönmüş oldu.
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