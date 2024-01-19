YDK Hentbol takımından Türkiye’de şampiyonluk

Türkiye’nin Karaman ilinde düzenlenen Türkiye Liseler Arası Hentbol Yari Final müsabakalarında KKTC’yi temsil eden Yakın Doğu Koleji oynadığı maçlarda 4 de 4 yaparak gurubunda şampiyon oldu.
YDK Kastamonu da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.
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