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YDK Hentbol takımından Türkiye’de şampiyonluk

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YDK Hentbol takımından Türkiye’de şampiyonluk
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Türkiye’nin Karaman ilinde düzenlenen Türkiye Liseler Arası Hentbol Yari Final müsabakalarında KKTC’yi temsil eden Yakın Doğu Koleji oynadığı maçlarda 4 de 4 yaparak gurubunda şampiyon oldu.
YDK Kastamonu da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.
 
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