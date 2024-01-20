Falyalı Cinayetinde İlk Karar

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan, aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme Mustafa Söylemez’i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı, Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi

Tarihe "Falyalı suikastı" olarak geçen, 8 Şubat 2022'de Girne- Çatalköy'de haince yaylım ateşine tutularak öldürülen, iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın katil zanlılarının Türkiye’de yargılandığı davada karar duruşması dün İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

MUSTAFA SÖYLEMEZ'E İKİ SUÇTAN BİR BERAAT, İKİ 2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Sanık Mustafa Söylemez'in "Suç işlernek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan beraatine ve bu suçtan tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sanığı "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ise 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına hükmetti.

MEHMET FAYSAL SÖYLEMEZ'E İKİ SUÇTAN BERAAT

Mahkeme, sanık Mehmet Faysal Söylemez hakkında ise, "Tasarlayarak iki kez adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vererek, tahliyesine karar verdi.

ÜÇ SANIĞA BİR SUÇTAN 25'ER YIL HAPİS CEZASI

Sanık Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında da, 'Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis cezası olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

TÜM SANIKLARA BİR SUÇTAN BERAAT

Tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise beraat kararı verildi.

SÜS'E TÜM SUÇLARDAN BERAAT

Sanık Metin Süs hakkında üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi.

CEMİL ÖNAL HAKKINDAKİ DAVA AYRILDI

Mahkeme heyeti, "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlaması yöneltilen sanık Cemil Önal hakkındaki davanın ise ayrılmasına hükmetti.

HALİL FALYALI CİNAYETİ

Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araç, 8 Şubat 2022 akşamı Çatalköy'deki evine çok yakın bir noktada pusu konan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomatik silahlarla yaylım ateşine tutulmuştu. Şoförü Murat Demirtaş olay yerinde, Falyalı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların suikastte kullanıldığı saptanmıştı.

Cinayetin ardından KKTC'de ve Türkiye'de iki ayrı soruşturma süreci başlatılmıştı.

Suikasti gerçekleştiren KKTC'deki sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç'un yargılamaları sürüyor. Ağır Ceza'da müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklar hakkında 17 ayrı dava dosyası bulunuyor.

İstanbul'da ise Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanık yargılanıyordu.

