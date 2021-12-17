Üniversitelerde hentbol heyecanı yaşanıyor

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Hentbol Şampiyonası’nda ilk maçlar oynandı.
UKÜ Arena’da oynanan karşılaşmalar sonucunda erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), kadınlarda da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) günü galibiyetle noktaladı.
Günün ilk maçında erkeklerde GAÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya gelirken, çekişmeli geçen maç sonucunda GAÜ sahadan 41 – 34 galip ayrılmayı başardı. Erkeklerde oynanan diğer karşılaşmada ise DAÜ, UKÜ karşısında sahadan hükmen 10-0’lık galibiyetle ayrıldı. Kadınlarda ise nefes kesen karşılaşmada YDÜ takımı, DAÜ’yü 31-29 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.Hentbolda ikinci karşılaşmalar 23 Aralık 2021 Perşembe günü yine UKÜ Arena’da oynanacak.
Program şöyle;
Erkekler
UKÜ-GAÜ (Saat 11.00)
YDÜ-DAÜ (Saat 15.00)
Kadınlar
YDÜ-UKÜ (Saat 13.00)
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