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Lig üçüncüsü MGA

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Lig üçüncüsü MGA
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Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Erkekler Liginde sona doğru gelinirken, üçüncülük maçı oynandı.
Yükseliş ile MGA arasında oynanan üçüncülük maçı oldukça çekişmeli geçerken, deplasman ekibi MGA, Yükseliş’i3 sayı farkla 39 – 36 mağlup ederek, U18 Erkekler Ligi üçüncülük maçını kazandı.
Hentbol U18 Erkekler Ligi finalinde ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşılaşacak.
 
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