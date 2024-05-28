UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor

Hentbol Kadınlar Ligi’nde final serisinin ikinci maçında Esentepe’yi 33-19 mağlup eden UKÜ takımı seride 2-0 öne geçti ve 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, son yıllardaki şampiyonluk serisini sürdürdü

Hentbol Kadınlar Liginde sezon UKÜ’nün şampiyonluğu ile tamamlandı.

Pazartesi akşamı oynanan final ikinci karşılaşmasında Esentepe’yi 33-19 mağlup eden UKÜ seride 2-0 öne geçerek 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

Son yıllarda kadınlar ligine adeta ambargo koyan UKÜ kadın hentbol takımı aldığı şampiyonlukla geleneğini sürdürmüş oldu.

Maçın ilk devresini rakibi Esentepe karşısında 16-8 önde tamamlayan UKÜ, maçı da 33-19 galip kapatarak sezonu şampiyonlukla noktalamış oldu. Ligi UKÜ şampiyon olarak tamamlarken, Esentepe ikinci, Şahlan üçüncü, DİGEM ise sezonu dördüncü bitirdi. Bu akşam oynanan final ikinci karşılaşmasında UKÜ oyuncusu Derya Dağdelen ortaya koyduğu performansla maçın oyuncusu seçildi.

ERKEKLERDE İKİNCİ MAÇ PERŞEMBE AKŞAMI

Kadınlarda UKÜ’nün şampiyonluğundan sonra gözler erkeklerde final ikinci karşılaşmasına çevrildi. GG – UKÜ erkekler final ikinci karşılaşması 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 19:00’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Seride UKÜ ilk maçı kazanmış ve 1-0 önde bulunuyor.

