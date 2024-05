Alas: “Hayvancılıkta sorunlar bilimsel rakamlara dayalı bir planlamayla çözülebilir"

Alas “İhtiyacın yüzde 3'ü kadar ithalat ile piyasayı ucuzlatacağız demek tüm ülkeyi senede bir gün pikniğe götürmekten farksızdır”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri ve Tarım Komitesi Başkanı ziraat yüksek mühendisi Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas üretimin en önemli ayaklarından birisi olan hayvancılıkta var olan ve et fiyatı tartışmasına indirgenen sorunların aslında çözülebilir olduğunu ve bunun bilimsel rakamlara dayalı bir planlamadan geçtiğini belirtti.





Alas, 10 maddede topladığı çözüm önerisini aktardığı yazılı açıklamasında, hükümetin ithal edeceğini söylediği etle piyasada eti ucuzlatamayacağının belli olduğuna, ülkedeki nüfus ve hayvan sayısı konusunda güvenilir rakamları ortaya koyup kısa, orta ve uzun vadede bir planlama yapmanın gerekliliğine dikkat çekti.





Bu sorunlara meşruiyeti tartışmalı bir hükümetle çözüm bulunamayacağını da iddia eden HP Genel Sekreteri Alas “Hayvan sayısını artırmak için belirli bir süre karkas et ithalinin rakamlara dayalı bir planlamayla ve belirli bir hedef doğrultusunda hayvancıyı destekleyerek yapılabileceğini” ifade etti.





Alas yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:





“1. En başta yapılması gereken şey nüfusu belirlemektir (Kimine göre söylenemeyen rakam, kimine göre 400 bin, kimine göre 800 bin olan nüfusu gerçekten bilmeden hiçbir adım başarılı olamaz).





2. Canlı hayvan varlığının nüfusa göre yeter olup olmadığının doğru verilerle kısa-orta-uzun vadede bilinmesi ve planlanması gerekir.





3. Kısa-Orta-Uzun vadede planlama yapılıp nüfus-hayvan sayısı dengesinin belirlenmesi gerekir.





4. Hayvan sayısı sıkıntısı varsa canlı hayvan ithalatı da dahil hayvan sayısını artıracak şekilde üreticiyi desteklemek gerekir.





5. Kısa vadede yine de yetersiz ise ve ihtiyaç varsa karkas et ithalatı bir süre yapılabilir (öyle ihtiyacın yüzde 3'ü kadar ithalat yapıp piyasayı ucuzlatacağız demek tüm ülkeyi senede bir gün pikniğe götürmekten farksızdır).





6. İthalat yapılırken vergi muafiyeti vermek yerine vergi konularak bir fon yaratılır ve bu fon sayesinde üreticinin girdi maliyetlerini düşürmek, hayvan sayısını artırmak vb. planlamalar desteklenir (üreticiden vergiyi peşin alıp ithalatçıya vergi muafiyeti getirmek günü kurtarıp geleceği yok etmekten farksızdır).





7. Hayvancılığın en önemli girdisi olan yem üretiminin artırılması ve bu sayede yem ithalatının azaltılması gerekir.





8. Mesarya'ya su gidiyorsa bu su meyve sebze yetiştiriciliği için değil esasen yem bitkisi üretimi için kurak dönemlerde kullanılarak yem bitkisi üretimi artırılır (böylece yem ithalatı azaltılarak paranın ülkede kalması ve başka sorunların çözülmesinde kullanılması sağlanır).





9. Tarım arazilerini imara açmak yerine daha çok üretim yapılacak şekilde kullanılmaları sağlanır.



10. Tüm bunları yapmak için ise gayrimeşru hükümetin bir an önce istifa etmesi, kendini ve koltuğunu düşünenlerin yerine iş, plan ve program yapabilecek, memleket gailesi olan, liyakatli insanların görev üstlenmesi gerekir.”