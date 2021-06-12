Esentepe U20 Takımı start verdi

Yıllardır alt yapısından yetiştirdiği gençleriyle liglerde mücadele eden Esentepe’de, alt yapı çalışmaları sürüyor.
Esentepe U20 Takımı, Erdal Barut Stadında antrenmanlara başlayarak, yeni sezon hazırlıklarına start veren kırmızı beyazlıları Emek Kırılmaz yetiştiriyor. Esentepe alt yapısından yetiştikten sonra birçok takımda başarıyla forma giyen Emek Kırılmaz, tecrübelerini genç futbolculara aktaracak.
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