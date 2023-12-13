UKÜ deplasmanda kazandı

Hentbolda Tolga Kınacı U-18 ligine dün akşam oynanan kadınlar maçı ile devam edildi. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi çekişmeli geçen mücadelede UKÜ soyunma odasına 11-10 önde giderken, karşılaşmayı da 23-17 kazanarak zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

