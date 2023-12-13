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Karpaz'da birçok köyde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Karpaz'da birçok köyde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
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Kıb-Tek orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10:00 - 13:00 saatleri arasında; Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya'ya bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Duyuruda Ç-çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.
 
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