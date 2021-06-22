UKÜ avantajı ele geçirdi

UKÜ, Ergin’in 9 golle ön plana çıktığı maçta Özgür Adımlar’ı zorlanmasına rağmen mağlup ederek play-off ilk karşılaşması sonrasında avantaj elde etti

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol Büyük Erkekler Ligi play-off ilk karşılaşmaları Mağusa ve Lefkoşa’da oynandı.

Başkent’te oynanan Özgür Adımlar– Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları arasındaki mücadeleyi kazanan UKÜ,play-off ilk karşılaşması sonrasında avantaj elde etti.

İlk devresi 15-10 UKÜ üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın, kazananı yine 33’27’lik sonuçla UKÜ oldu.

Cemil kaydettiği 7 golle Özgür Adımlar’ın en skorer ismi olurken, UKÜ’de Ergin 9 golle ön plana çıkan isim oldu.



(Foto: Ferah BARIŞSEV)