UKÜ avantajı ele geçirdi

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol Büyük Erkekler Ligi play-off ilk karşılaşmaları Mağusa ve Lefkoşa’da oynandı.
Başkent’te oynanan Özgür Adımlar– Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları arasındaki mücadeleyi kazanan UKÜ,play-off ilk karşılaşması sonrasında avantaj elde etti.
İlk devresi 15-10 UKÜ üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın, kazananı yine 33’27’lik sonuçla UKÜ oldu.
Cemil kaydettiği 7 golle Özgür Adımlar’ın en skorer ismi olurken, UKÜ’de Ergin 9 golle ön plana çıkan isim oldu.
(Foto: Ferah BARIŞSEV)
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