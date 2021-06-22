Lefkoşa Kupasında rekora attılar

Lefkoşa Kupası müsabakaları sonrasında atıcılar birçok KKTC rekoru ve rekor egaleleri elde ettiler

KKTC. Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan müsabakalar başarılı bir şekilde devam ediyor.

Skeet ve Trap Lefkoşa Kupası müsabakaları Federasyonun Gönyeli Kenti baraj bölgesinde bulunan Atatürk Atıcılık Kompleksi içerisinde yer alan Özer Boyacı Plak Atışları Poligonunda gerçekleştirildi.

Skeet müsabakaları 12-13 Haziran, Trap müsabakaları 19-20 Haziran tarihlerinde 2 haftalık bir süre içerisinde gerçekleştirildi. Komplekste, Bellapais Avcılık Atıcılık Derneğinin atış alanlarını yenileme çalışmaları çerçevesinde atıcı sporcuların motivasyonları arttı. Bu sayede yeni KKTC rekoru ve rekor egaleleri elde edildi.

Müsabakalar, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve poligon düzenlemeleri çerçevesinde organize edildi. Müsabakalarda büyük, genç ve veteran erkekler kategorilerinde 2 günde toplam 125 plak hedefe atışlar yapıldı. Trap ve Skeet A sınıfı büyük erkekler ile Skeet genç erkekler kategorilerinde 125 puanlama atışları sonrası en iyi 6 atıcı sporcu arasında final atışları yapılarak kupa müsabakalarının sporcu derece sıralamaları gerçekleşti.

Atıcılıkta Lig müjdesi

KKTC Atıcılık Federasyonuna bağlı poligon işletmecisi kulüplerin ortak çalışmaları ile uluslararası plak atışları “Sporting” Ligi de yakın bir zamanda başlıyor. Atıcılık disiplinleri arasında büyük katılım gören Sporting Atışları, özellikle genç yeteneklerin keşfinde önemli rol aldığından, bu atışlarfederasyon tarafından hassasiyetle değerlendiriliyor.

