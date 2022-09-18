banner875
banner815
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
6 0
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
19 0
 
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
12 0
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
21 0
Süper Kupa MTG’nin
Süper Kupa MTG’nin
29 0
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
21 0
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
26 0
banner797

U16 Kadınlar start aldı

banner476

banner825
U16 Kadınlar start aldı
Hentbol’da hafta arası start alan U16 liginden sonra Cumartesi günü U16 kadınlar start aldı. Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan iki karşılaşma ile U16 kadınlar ligi de başlamış oldu.
DİGEM – ŞAHLAN’LA YENİŞEMEDİ
DİGEM – Şahlan, UKÜ – Ozanköy maçlarının oynandığı U16 liginde, DİGEM ile Şahlan berabere kalırken, UKÜ – Ozanköy’ü farklı mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan günün ilk karşılaşmasında DİGEM ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 10 – 8 DİGEM üstünlüğü ile sona eren mücadele 22 – 22 eşitlikle sona ererken, Şahlan’da Almina maçı 10 golle tamamlayarak karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu.
UKÜ, OZANKÖY’Ü FARKLI GEÇTİ
Günün ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran UKÜ ilk devreyi 10 – 8 önde kapatırken, sahadan da 30 – 2 galip ayrılarak ilk haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu. UKÜ’de Sude, Diğdem ve Ebru 6’şar golle alınan farklı galibiyette ön plana çıkan isimler oldu.
 
1       UKÜ          1       1       0       0       30     2       28     2
2       DİGEM               1       0       1       0       22     22     0       1
2       ŞAHLAN   1       0       1       0       22     22     0       1
4       OZANKÖY        1       0       0       1       2       30     -28    0
 
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.