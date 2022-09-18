Haskasap zafere sürdü

Basel 2022 Ralli Şampiyonasının 5. yarışı olan Çağkan Yapı-Omağ Development Lefkoşa Rallisi’nde zafer Neu Drift Racing Team’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisinin oldu

Necati KÜLAHLILAR

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının beşinci yarışı iki günlük programla yapıldı. Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi dün geçilen 7 etapla tamamlandı. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile organize edilen rallide 15 ekip mücadele etti fakat zorlu etapların ardından finişe 10 ekip ulaşabildi. Cumartesi akşamı Zet Leisure Center’de yapılan açılış etabının ardından dün mücadele Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan etaplarda devam etti. 3 etabın toplamda 7 kez geçilmesiyle yapılan rallide birinciliği Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi almayı başardı. Onları, Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ikinci olarak takip etti. Bu ikili aynı zamanda sınıf 2’nin de podyumunu oluşturdu. Genel klasmanda üçüncülüğü alan Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi olurken, ikili Sınıf N birincisi olmayı başardı. Sınıf N’de ikinci Drift NEU Racing Team’den Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi olurken Sınıf N üçüncüsü Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Genel klasmanda beşinci olan Team EVO RT ekibi, Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi Sınıf 1’de birinci olan ekip oldu. Sınıf 1 ikincisi ve genç pilotlar birincisi ise Hüseyin Yarkıner-Ali Yöncü ikilisi oldu. Sınıf R birincisi Mahmut Bozalanlar-Mustafa Bektaş ikilisi ve Sınıf 3 birincisi Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi oldu. Sınıf 3 ikincisi ise Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi oldu. Ahmet Kişmir Ralli Kupası’na da puan veren rallide birinciliği Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi aldı. İkinci Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi olurken üçüncü Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi oldu. Yarış sonunda rallinin ödül töreni,Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Çağkan Yapı İskele Sistemleri’nden Aycan Hacımevlüt Odun,Özcan Bozalanlar, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Asbaşkanı Mahmut Sezinler takdim etti. Ahmet Kişmir Kupası’nda ise ödülleri Reyhan Kişmir ve Bengü Kişmir Taşkent takdim etti.



Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Zet Seyirci Özel Etabı dereceleri: