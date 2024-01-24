Taekwondo genel kurulu Pazar günü yapılacak

Taekwondo Karate Judo Akido Federasyonu olağan genel kurulu 28 Ocak Pazar günü yapılacak.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak genel kurulda 2024 yılı Faaliyet raporu üye kulüplerin bilgisine getirilecek.

2023 yılı faaliyet ve mali raporlarının okunarak onaya sunulmasının ardından kurul ve komiteler genel kurulun onayına sunulacak.

Genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlanacak.

