Süper Kupa UKÜ ve GG’nin

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Ligi’nde kadın ve erkeklerde şampiyonların belirlenmesinden sonra süper kupanın da sahipleri belli oldu. Kadınlarda UKÜ – Miracle Esentepe erkeklerde ise UKÜ – GG maçlarının oynandığı süper kupa karşılaşmalarında, kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG süper kupayı müzesine götürdü.
KADINLARDA UKÜ RAHAT KAZANDI
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaların ilkinde kadınlar mücadelesinde UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi 18-12 önde kapatırken, karşılaşmayı da 39-25 kazanarak lig şampiyonluğunun ardından süper kupayı da müzesine götüren taraf oldu.
ÇEKİŞMELİ MAÇ GG’NİN
Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasının ardından başlayan erkekler mücadelesinde ise UKÜ ile GG takımları karşı karşıya geldi. Pazartesi akşamı rakibi GG’yi final serisi üçüncü maçında mağlup ederek şampiyon olan UKÜ takımı süper kupa karşılaşmasını 30-29 rakibine mağlup oldu. İlk devreyi 15-12 önde kapatan GG, karşılaşmayı da 30-29 kazanarak süper kupayı müzesine götüren taraf oldu.
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