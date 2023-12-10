Son gülen DİGEM oldu

Hentbolda Tolga Kınacı U-18 ligine dün akşam oynanan kadınlar karşılaşması ile devam edildi. CIU Arena’da oynanan U-18 kadınlar karşılaşmasında DİGEM ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 12-10 UKÜ üstünlüğü ile tamamlanan maçı DİGEM 25-23 kazanarak gecenin galibi oldu. DİGEM takımında Lütfiye kaydettiği 11 golle maçın ön plana çıkan ismi oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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