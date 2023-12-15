Parkede zorlu gece

Tolga Kınacı U-18 Erkekler Ligine Perşembe akşamı oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada Yükseliş – DOĞUKENT, UKÜ – YDÜ maçları oynandı. Nefesleri kesen iki karşılaşmada Yükseliş ile Doğukent takımları 36-36 berabere kalırken, çekişmeli geçen bir diğer karşılaşmada YDÜ UKÜ’yü 38-34 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.
Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk devresi 17-17 eşitlikle tamamlanırken, ikinci devresi yine çekişmeli geçen maçı kazanan taraf 38-34 YDÜ takımı oldu. Bu maçın ardından başlayan diğer karşılaşmada ise Yükseliş ile DOĞUKENT takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 20-16 Yükseliş üstünlüğü ile sona eren mücadelede nefesleri kesen ikinci devre yaşanırken karşılaşma 36-36 eşitlikle son buldu. UKÜ – YDÜ maçında YDÜ oyuncusu Hasan Bensel 12 golle maça damga vuruken, Yükseliş – DOĞUKENT maçında DOĞUKENT oyuncusu Efe 12 golle ön plana çıkan isim oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
O G B M D AG YG AV P
1 YDÜ 5 4 1 0 1 177 141 36 9
2 UKÜ 4 2 0 2 0 141 141 0 4
3 YÜKSELİŞ 4 1 1 2 1 137 137 0 3
4 DOĞU KENT 5 0 2 3 2 143 179 -36 2
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.