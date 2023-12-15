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Parkede zorlu gece

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Nefesleri kesen iki karşılaşmada Yükseliş ile Doğukent takımları 36-36 berabere kalırken, çekişmeli geçen bir diğer karşılaşmada YDÜ UKÜ’yü 38-34 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti

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Parkede zorlu gece
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Tolga Kınacı U-18 Erkekler Ligine Perşembe akşamı oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada Yükseliş – DOĞUKENT, UKÜ – YDÜ maçları oynandı. Nefesleri kesen iki karşılaşmada Yükseliş ile Doğukent takımları 36-36 berabere kalırken, çekişmeli geçen bir diğer karşılaşmada YDÜ UKÜ’yü 38-34 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.
Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk devresi 17-17 eşitlikle tamamlanırken, ikinci devresi yine çekişmeli geçen maçı kazanan taraf 38-34 YDÜ takımı oldu. Bu maçın ardından başlayan diğer karşılaşmada ise Yükseliş ile DOĞUKENT takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 20-16 Yükseliş üstünlüğü ile sona eren mücadelede nefesleri kesen ikinci devre yaşanırken karşılaşma 36-36 eşitlikle son buldu. UKÜ – YDÜ maçında YDÜ oyuncusu Hasan Bensel 12 golle maça damga vuruken, Yükseliş – DOĞUKENT maçında DOĞUKENT oyuncusu Efe 12 golle ön plana çıkan isim oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
O      G      B       M      D       AG    YG    AV    P
1       YDÜ          5       4       1       0       1       177   141   36     9
2       UKÜ          4       2       0       2       0       141   141   0       4
3       YÜKSELİŞ         4       1       1       2       1       137   137   0       3
4       DOĞU KENT     5       0       2       3       2       143   179   -36    2
 
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