Parkede zorlu gece

Nefesleri kesen iki karşılaşmada Yükseliş ile Doğukent takımları 36-36 berabere kalırken, çekişmeli geçen bir diğer karşılaşmada YDÜ UKÜ’yü 38-34 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti

Tolga Kınacı U-18 Erkekler Ligine Perşembe akşamı oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada Yükseliş – DOĞUKENT, UKÜ – YDÜ maçları oynandı. Nefesleri kesen iki karşılaşmada Yükseliş ile Doğukent takımları 36-36 berabere kalırken, çekişmeli geçen bir diğer karşılaşmada YDÜ UKÜ’yü 38-34 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk devresi 17-17 eşitlikle tamamlanırken, ikinci devresi yine çekişmeli geçen maçı kazanan taraf 38-34 YDÜ takımı oldu. Bu maçın ardından başlayan diğer karşılaşmada ise Yükseliş ile DOĞUKENT takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 20-16 Yükseliş üstünlüğü ile sona eren mücadelede nefesleri kesen ikinci devre yaşanırken karşılaşma 36-36 eşitlikle son buldu. UKÜ – YDÜ maçında YDÜ oyuncusu Hasan Bensel 12 golle maça damga vuruken, Yükseliş – DOĞUKENT maçında DOĞUKENT oyuncusu Efe 12 golle ön plana çıkan isim oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

O G B M D AG YG AV P

1 YDÜ 5 4 1 0 1 177 141 36 9

2 UKÜ 4 2 0 2 0 141 141 0 4

3 YÜKSELİŞ 4 1 1 2 1 137 137 0 3

4 DOĞU KENT 5 0 2 3 2 143 179 -36 2

