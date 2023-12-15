Aksa Liglerinde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-9-10-11 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanan AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarınıaçıkladı.

KIRMIZI KART CEZALARI

3 maç: Akın Ceritli (Yalova), Emre Aktaş (Maraş), İbrahim Uysal Tunçbel (Binatlı), Mustafa Gürbüz (Türk Ocağı), Osman Mavideniz (DTB), Uysal Akçagil (Cihangir)

2 maç: Behiç Kum (Çetinkaya), Efe Yıldırım (MTG)

1 maç: Ali Elmas, Hüseyin Yeşilbaş (Geçitkale), Alp Gazi Emirkanı (K. Kaymaklı), Aydın Kardaş (Lapta), Barış Berat Altındağ, Sarper Karmaner (Göçmenköy), Emirhan Genç (Ozanköy), Eyyüp Öztep, Mehmet Kemal İçer (Türk Ocağı), Hüseyin Alibaba (Ortaköy), Kemal Barbet, Süleyman Şeb (Hamitköy), Salih Can Gül (DTB)

DÖRT SARI KART CEZALILARI

Adil Koray İpek, Hakan Şahan, Mete Adil Bulanık (Türk Ocağı), Ahmet Can Kırşan, Ertan Bulut, FetinBeyitoğluları (Mormenekşe), Alihan Ak (Dumlupınar), Arda Yıldız (Çetinkaya), Emirhan Genç, Salih Soyal (Ozanköy), Hamza Özçelebi, Onur Konuğuş (Baf Ülkü Yurdu), İsa Beşli (Ozanköy), İsmail Karmaner (Göçmenköy), Malik Yakubu (Binatlı), Mehmet Tekin (A. Yeşilova), Menteş Mertkaya (Yılmazköy), Osman Şanverdi (Dumlupınar), Şerif Köse (Mesarya), Yasin Açıkel (Değirmenlik), Yılmaz Tatlı Karataç (Yenicami)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 maç: İrfan Esendağlı (Mesarya), Vural Köseoğlu (Yeniboğaziçi)

