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Özgün Atakan U14 ligi şampiyonları DİGEM ve UKÜ

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Çekişmeli ve heyecan dolu geçen ligin ardından kadınlarda DİGEM, erkeklerde ise UKÜ Özgün Atakan U14 ligini şampiyon olarak tamamlandı

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Özgün Atakan U14 ligi şampiyonları DİGEM ve UKÜ
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Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Özgün Atakan U14 ligi Perşembe akşamı RA 25’de oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı. Çekişmeli ve heyecan dolu geçen ligin ardından kadınlarda DİGEM, erkeklerde ise UKÜ Özgün Atakan U14 ligini şampiyon olarak tamamlandı. Oynanan karşılaşmaların ardından Özgün Atakan’ın ailesi ve Hentbol Federasyonu yetkilileri tarafından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Sona eren Özgün Atakan U14 liginin ardından sıralama şu şekilde oldu;

Kadınlar
1.DİGEM
2.Miracle Esentepe
3.Şahlan
4.UKÜ
5.GG
Erkekler
1.UKÜ
2.Levent
3.Şahlan
4.YDÜ
 
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