Levent ve Akdeniz galip

Basketbol Alt Liglerine devam edildi.
Kılıf and Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan maçta Levent, Kıvılcım Gençlik Gücü’nü 51-21 mağlup etti.
İskele’de oynanması gereken Ceasar Larnaka Gençler Birliği Unıted – Koopspor maçı ise ev sahibi takım koçunun itirazları nedeniyle 2.dakikada hakemler tarafından durduruldu. Buy maçın kararını Basketbol Federasyonu verecek.
Damdelen Petrol U 16 Kızlar Ligi’nde ise Akdeniz Spor Birliği deplasmanda Actlanders karşısında 46-30 kazandı.
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