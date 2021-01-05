KTSYD Hentbol Kupası’nda sıra erkeklerde

KTSYD ile Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler kategorisi maçları 3 gün boyunca oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler kategorisi maçları 8-9-10 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Federasyonu’nun Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Kamp Lig şeklinde oynattığı maçlar CIU Arena’da yer alacak. KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen kupada maçlar öncesinde tüm takım, antrenör, hakem ve idarecilere PCR testi yapılacak ve test sonucu negatif olanlar UKÜ yurtlarında konaklayarak müsabakalarda yer alacak.

Aralık ayında yapılan kura çekimi sonucunda kupada ilk mücadele 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 18.00’de Özgür Adımlar ile Levent arasında ön eleme şeklinde oynanacak.

Geçtiğimiz ay kadınlar kategorisinde oynanan KTSYD Kupası’nı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kazanmıştı.

Finalde ‘Uhlsport Maçın Adamı Ödülü’ verilecek

Erkekler kategorisinde oynanacak KTSYD Hentbol Kupası’nın final müsabakasındaki performansı neticesinde bir sporcuya kadınlar kupasında olduğu gibi ‘Uhlsport Maçın Adamı Ödülü’ de takdim edilecek. Kupanın programı şu şekilde:

8 Ocak 2021 Cuma

Ön Eleme: Özgür Adımlar – Levent

9 Ocak 2021 Cumartesi

Yarı final: MGA – UKÜ (16.00)

Yarı final: G. Gücü – Ön eleme galibi (18.00)

10 Ocak 2021 Pazar

Final (13.00)

