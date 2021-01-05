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Garabli çifti, CMC’de şampiyon

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Dünya’da yeni uygulamaya başlanan ve daha adil bir şekilde eşitlemeye dayanan WHS (World HandicapSystem) hesaplaması ile oynanan Çiftler Four Ball Better Ball turnuvasında şampiyon Hasan Garabli– Gülay Garabli çifti oldu

Garabli çifti, CMC’de şampiyon
CMC Golf Kulübü organizasyonunda CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 3 Ocak Pazar gün gerçekleşen yeni yılın ilk turnuvası Çiftler FourBallBetterBall’da şampiyon Net 60’lık mükemmel skor ile Hasan Garabli– Gülay Garabli çifti oldu.
Dünya’da yeni uygulamaya başlanan ve esası tüm oyuncuları yeteneklerine ve sahaların zorluk derecelerine göre daha adil bir şekilde eşitlemeye dayanan WHS (World HandicapSystem) hesaplaması ile 18 çukur olarak oynanan turnuvada Mahmut Kahraman – Olgun Emirzade Net 64 ile ikinci olurken, RainerLehmann - John Eldridge çifti de yine 64 Net ile (back nine score) üçüncülüğü elde etti. 
Çiftler FourBallBetterBall turnuvası sonrasında kazananlara kupa Kaptan Bertan Erçin tarafından takdim edildi.
 
 
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