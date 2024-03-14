Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30. haftadaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
BUGÜN
19.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
19.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Bahattin Şimşek
16 MART CUMARTESİ:
12.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: Emre Kargın
15.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
19.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan
19.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17 MART PAZAR:
12.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
15.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
15.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker
19.30 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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