Kosova’da kadınlarımızın bilekleri bükülmüyor

KKTC Hentbol Federasyonu Büyük Kadınlar Milli Takımımız Kosova da 11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılmakta olan turnuvada oynadığı 3 maçını da kazandı.
İlk maçında 22-23 sezonu Kosova finalisti ve bu sezon Kosova yı EHF kupalarında temsil edecek Vushtrija takımını 32-31, ikinci maçında Prizren karmasıyla oynadığı maçı ise 41-28 kazandı. Dün akşam ise oynadığı son maçtan 23-16 galibiyetle ayrıldı.
ŞAMPİYON MELEKLER KOSOVA’DA UNUTULMADI
İkinci maç olan Prizren Karmasıyla oynanan maç öncesinde 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz Meleklerimizin formalarıyla seremoniye çıkan her iki takım meleklerimiz için saygı duruşunda bulundu. Kosova Bölgesel kalkınma bakanı Fikrim Damka, TC. Priştine büyükelçisi Tunç Angılı, TC. Prizren Konsolosu Celal Doğan, Kosova KFOR Komutanı Recai Yılmaz, spor müdürleri ve çok sayıda izleyici salonda hazır oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.