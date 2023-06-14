U-16 Karmalarında 2. Hafta tamamlandı

Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 2.hafta maçları dün oynandı.
İlk haftayı galibiyetle kapatan Mağusa Karması ile Girne Karması ikinci maçlarını da kazanarak kayıpsız yollarına devam ederken, Lefkoşa Karması ilk galibiyetini aldı.
İskele Karması - Girne Karması: 0 – 2
Lefkoşa Karması - Güzelyurt/Lefke Karması: 2 – 0
Mesarya Karması - Gazimağusa Karması: 0 – 1
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