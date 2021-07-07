Karamanoğlu: Emeği geçenleri tebrik ederim

Turgut Karamanoğlu, “2021 Hentbol Sezonunu, 4 kupa ile yenilgisiz tamamladık. Başarıda emeği geçen tüm evlatlarımı, özveri, azim ve başarılarından dolayı tebrik ederim.” açıklamasını yaptı

Hentbol Büyük Erkekler Liginde sezonu şampiyonlukla kapatan Gençlik Gücü (GG), nefesleri kesen mücadele sonunda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesini (UKÜ)35-33 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupasının da sahibi olmuştu.

Gençlik Gücü antrenörü Turgut Karamanoğlu elde edilen başarılar sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Hayırlısı ile 2021 Hentbol Sezonunu, Federasyon Kupası, Mişon Kupası, Lig Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını yenilgisiz kazanarak tamamladık.Başarıda emeği geçen tüm evlatlarımı, özveri, azim ve başarılarından dolayı tebrik ederim.

Yanımızda olan ve bizi hiç yalnız bırakmayan, Gençlik Gücü yönetimi ve taraftarına da ayrıca şükranlarımı iletirim, eksik olmayın, yola devam. “OYNA GG”

