Kayas: Büyük gurur yaşadık

Tarkan Kayas “UKÜ olarak 5'te 5 hedefi ile başladığımız 2020 – 21 sezonunu 5 kupa ile tamamladık. KTSYD Kupası, Mişon Kupası, Federasyon Kupası, Süper Lig Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını müzemize "namağlup" olarak götürmek büyük bir gururdur. Tarih, yazıldı.” açıklamasını yaptı

Hentbol Büyük Kadınlar Liginde sezonu şampiyonlukla kapatan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Cumhurbaşkanlığı Kupasını da kazandı.

Tarihinde ilk kez Büyük Kadınlar Ligi şampiyonu olan UKÜ, Cumhurbaşkanlığı Kupasını da kazanırken, takım antrenörü Tarkan Kayas şu açıklamayı yaptı:

“Tarih, yazıldı.5'te 5 hedefi ile başladığımız 2020 – 21 sezonunu Cumhurbaşkanlığı Kupası ile tamamladık.

Sezon boyunca Hentbol Federasyonunun düzenlemiş olduğu KTSYD Kupası, Mişon Kupası, Federasyon Kupası, Süper Lig Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını müzemize "namağlup" olarak götürmek büyük bir gururdur.

Pandemi şartlarında yaşanılan zor süreçte, canla başla çalışarak hedefe ulaşan kızlarımı tek tek kutlarım. Alkışların, övgülerin en büyüğü sizlerindir. Çok büyük bir aile oldunuz. Tek yumruk olup savaştınız. Benim için büyük onurdur.

Sezon boyunca kahrımı çeken, bilgisiyle takımımıza katkı koyan Salih Tümay iyi ki senle yolumuz kesişti. İyi ki bizlesin. Bu başarıda payın büyüktür. Sanada teşekkür ederim.

Kurulduğumuz yıldan beridir üzerimizdeki desteğini hiç eksiltmeyen, özellikle pandemi dönemi ekonomik kriz olmasına rağmen maddi manevi tam destek veren üniversite yönetimine teşekkürlerin en büyüğünü ediyorum. Maçlarda heyecanımıza ortak olan destekçilerimize de ayrıca teşekkür ederim. Tarih, yazıldı."



