Hentbolda yarı final zamanı

Hentbol Kadınlar U18 Liginde play – off eşleşmeleri belli oldu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)Ozanköy’ü, DİGEM ise Şahlanspor’u mağlup ederek play – off maçları öncesinde ligi galibiyetle kapattılar.
Normal sezonda oynanan son maçların ardından Play off karşılaşmalarıönümüzdeki hafta başlayacak. Play – off maçlarında, Ozanköyile UKÜ, DİGEM ile Şahlanspor eşleşti.
Play – off maçlarında, 25 Kasım Perşembe günü Saat 18:30’daOzanköyile UKÜErtuğrul Apakan Spor Salonunda, 26 Kasım CumagünüSaat 18:30’da DİGEM ileŞahlanspor, Atatürk Spor Salonunda karşılaşacaklar.
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