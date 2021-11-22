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Hentbolda yarı final zamanı

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Hentbolda yarı final zamanı
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Hentbol Kadınlar U18 Liginde play – off eşleşmeleri belli oldu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)Ozanköy’ü, DİGEM ise Şahlanspor’u mağlup ederek play – off maçları öncesinde ligi galibiyetle kapattılar.
Normal sezonda oynanan son maçların ardından Play off karşılaşmalarıönümüzdeki hafta başlayacak. Play – off maçlarında, Ozanköyile UKÜ, DİGEM ile Şahlanspor eşleşti.
Play – off maçlarında, 25 Kasım Perşembe günü Saat 18:30’daOzanköyile UKÜErtuğrul Apakan Spor Salonunda, 26 Kasım CumagünüSaat 18:30’da DİGEM ileŞahlanspor, Atatürk Spor Salonunda karşılaşacaklar.
 
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