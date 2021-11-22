Maç saatleri değişecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) günlerin kısalmasından dolayı AKSA Liglerindeki maçların saatlerinde değişikliğe gidecek.

AKSA Liglerinde geçtiğimiz hafta saat 14:30’da başlayan maçlarda yağışlı havadan dolayı da havanın kararması, maçların başlama saatlerinde değişikliğe gidilmesine neden oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, AKSA Liglerinde 11. hafta maçlarını saat 14:00’te başlatması bekleniyor.

