Maç saatleri değişecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) günlerin kısalmasından dolayı AKSA Liglerindeki maçların saatlerinde değişikliğe gidecek.
AKSA Liglerinde geçtiğimiz hafta saat 14:30’da başlayan maçlarda yağışlı havadan dolayı da havanın kararması, maçların başlama saatlerinde değişikliğe gidilmesine neden oldu.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, AKSA Liglerinde 11. hafta maçlarını saat 14:00’te başlatması bekleniyor.
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