Hentbol’da Play – off zamanı

Hentbolda Emre Uyanıktürk U-16 liginde play – off karşılaşmaları başlıyor. Erkeklerde 4, kadınlarda ise 2 takımının mücadele edeceği play – off karşılaşmaları erkekler mücadelesi ile yarın start alacak. Play – off programı şu şekilde;
Erkekler Play – off programı
30 Ekim Pazartesi Saat 18:00 Levent – UKÜ (Atatürk Spor Salonu)
30 Ekim Pazartesi Saat 19:30 Doğukent – YDÜ (Atatürk Spor Salonu)
2 Kasım Perşembe Saat 18:00 YDÜ – Doğukent (Atatürk Spor Salonu)
2 Kasım Perşembe Saat 19:30 UKÜ – Levent(Atatürk Spor Salonu)
Kadınlar Play – off programı
31 Ekim Salı Saat 18:30 UKÜ – Şahlan (CIU Arena)
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