Hentbol’da Play – off zamanı

Hentbolda Emre Uyanıktürk U-16 liginde play – off karşılaşmaları başlıyor. Erkeklerde 4, kadınlarda ise 2 takımının mücadele edeceği play – off karşılaşmaları erkekler mücadelesi ile yarın start alacak. Play – off programı şu şekilde;

Erkekler Play – off programı

30 Ekim Pazartesi Saat 18:00 Levent – UKÜ (Atatürk Spor Salonu)

30 Ekim Pazartesi Saat 19:30 Doğukent – YDÜ (Atatürk Spor Salonu)

2 Kasım Perşembe Saat 18:00 YDÜ – Doğukent (Atatürk Spor Salonu)

2 Kasım Perşembe Saat 19:30 UKÜ – Levent(Atatürk Spor Salonu)

Kadınlar Play – off programı

31 Ekim Salı Saat 18:30 UKÜ – Şahlan (CIU Arena)