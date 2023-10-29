Geçitkale son nefeste

Geçitkale konuk ettiği Yalova ile uzun süre golsüz berabere süren karşılaşmada uzatma anlarında bulduğu golle sahadan 2 – 1 galip ayrılarak haftalar sonra yeniden 3 puanla tanıştı

Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik.

Geçitkale: Hasan Bilal, Eral, Ali(Çağrı), Hüseyin Yeşilbaş, Yekta, Rifat(Emre), Hüseyin Özbilen, Mehmet(Arif), Muhammet(Cemil), Enes(Vedat), İrfan.

Yalova: Övgü, Hasip, Mehmetali, Civan, Azem(Kemal), Ziya(Onur), Selçuk, Sergülen, Hamdi( Çağan), Mehmet Kum, Asrın

Goller: Dk. 78 Cemil, Dk. 90+3 Yekta(Geçitkale), Dk. 83 Asrın (Pen.)(Yalova)



Aksa 1. Ligin 6. Haftasında çıkış arayan iki takım Geçitkale ile Yalova arasındaki mücadele son 15 dakikada atılan gollerle Geçitkale’nin 2 – 1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ilk devresinde iki takımda sıcak havanın etkisiyle temkinli ve düşük tempoda futbolu tercih etti ve pozisyon üretemedi.

Dk.68 Yalova'nun kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Hamdi’nin kafa vuruşunda Hüseyin Yeşilbaş topu çizgiden göğsüyle çıkardı.

Dk. 78 orta alanda topla buluşan Cemil topu sol kanada bıraktı. Soldan Yalova ceza alanına giren Çağrı topu ortaya kesti gelen topu kontrol eden İrfan müsait pozisyonda olan Cemil’e bıraktı Cemil de düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek skor 1 – 0 yaptı.

Dk. 83 Yalova atağında topla buluşan Mehmet Kum Geçitkale ceza sahası içinde defansından Hüseyin Yeşilbaş’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hakan Ünal penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Asrın topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-1 oldu.

Dk. 90 Hızlı gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Cemil'in ara pasıyla topla buluşan İrfan çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

Dk.90+3 Cemil'in sol kanattan Yalova ceza alanına girerek arkaya kaldırdığı topu kafayla İrfan ortaya çevirdi. Kale çizgisi önünde boşta olan Yekta topu kafayla ağlara gönderdi ve maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

