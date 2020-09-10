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Hentbolda online hakem kursu

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Hentbolda online hakem kursu
KKTC Hentbol Federasyonu 2020-2021 sezonu aday hakem kursunu internet üzerinden gerçekleştirdi.
Federasyon Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ediz Arıkan tarafından verilen aday hakem kursu 3 gün sürdü. Online olarak düzenlenen ve 8-9-10 Eylül tarihlerinde zoom programı üzerinden gerçekleşen KTHF MHK 2020 -21 sezonu Aday Hakem Kursu’nun tamamlanmasının ardından sıra sınava geldi.
Toplam 11 kişinin katıldığı kursla ilgili yapılacak sınavın tarihi federasyon tarafından duyurulacak ve sınavda başarılı olanlara daha sonra belgeleri takdim edilecek.
 
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