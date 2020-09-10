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Evkaf, Geçitkale İlkokulu’na spor salonu yaptı

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Geçitkale İlkokulu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla spor salonuna kavuşurken, okul müdürü Celal Tamcoşar “Bu spor salonu, bölgemizde büyük heyecan oluşturdu.” açıklamasını yaptı

Evkaf, Geçitkale İlkokulu’na spor salonu yaptı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla Geçitkale İlkokulu spor salonuna kavuştu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, bölge halkının talebi ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda hayat bulan bu projenin, hem aktivitelerin, hem de öğrencilerin verimliliğini artıracağı belirtildi.
Yıllardır beklenen bir hayalin gerçeğe dönüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren okul öğretmenleri, sportif ve kültürel aktivitelerin çocuklar için artık çok daha verimli olacağını ifade etti.
Okul müdürü Celal Tamcoşar “Bu spor salonu, bölgemizde büyük heyecan oluşturdu. Önemli bir eksikliği gidermiş olduk. Vakıflar İdaresi‘ne okulum, öğrencilerim ve tüm bölge adına teşekkür ediyorum“ dedi
 
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