Hentbolda final günü

Hentbolda Spor Yazarları Derneği Kupası Erkekler yarı final maçları PCR testi yapıldıktan sonra oynanırken, finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonunun işbirliğindedüzenlenen KTSYD Hentbol Kupasıerkekler kategorisinde yarı final maçları tamamlandı.

Haspolat’taki CIU Arena’da oynanan maçlaröncesinde 72 sporcu ve antrenör, 10 hakem, 2 yönetici toplam 84 kişiye PCR testi yapıldı. KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenenkupa mücadelesinde finale kalan takımlar Hentbol Federasyonu’nun SağlıkBakanlığı ile imzaladığı protokol uyarınca Kamp Lig uygulaması çerçevesinde CIU Arena’da kampta kalıyorlar.

Yarı final ilk maçında MGA karşısında galip gelen UKÜ adını finale yazdıran ilk takım olurken yarı final diğermaçında Özgür Adımlar erkekleri Levent takımını mağlup ederek finale yükselen ikinci takım oldu.

Kupanın final müsabakasındaki performansı neticesinde bir sporcuya kadınlar kupasında olduğu gibi ‘UhlsportMaçın Adamı Ödülü’ de takdim edilecek.

Yarı fı̇nalsonuçlarıve günün programı şöyle:

MGA – UKÜ: 25-44

Özgür Adımlar – Levent: 38-25

Bugün (10 Ocak 2021 Pazar) Saat 13.00:

Final: UKÜ – Özgür Adımlar

