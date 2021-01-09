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Endonezya uçağının akibeti belli oldu

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Endonezya uçak kazasıyla sarsıldı. 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı,, kalkıştan kısa süre denize düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtulan olup olmadığı ve uçağın düşme nedeni bilinmiyor.

Endonezya uçağının akibeti belli oldu
Endonezya’da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağı Pontianak seferini yapmak üzere başkent Cakarta'dan havalanmıştı. Kalkıştan dakikalar sonra uçak radardan kayboldu. Boeing 737-500 tipi yolcu uçağında 50 yolcu ve 12 kişilik mürettebat bulunuyordu.

FlightRadar24'e göre uçak kalkıştan dört dakika sonra, sadece 1 dakika içinde 10 bin feet irtifa kaybetti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi iletişim kesilmeden önce pilotun 29 bin fit yüksekliğe çıkmak için hava trafik kontrolüyle temasa geçtiğini söyledi.

Yetkililer uçağa ait olduğu düşünülen enkazın denizde bulunduğunu duyurdu. Yolcu uçağının Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Lancang and Laki adaları arasında düştüğü bildirildi. Enkazın bulunduğu bölgeye arama kurtarma çalışmaları için gemiler gönderildi.
Bölgedeki yerli balıkçıların bulduğu kıyafet ve metal parçalar da incelenmek üzere Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi'ne teslim edildi. Yerel basın uçağa ait olduğu düşünülen enkazın görüntülerini de paylaştı. Uçakta bulunan 62 kişinin Endonezya vatandaşı olduğu açıklandı.

Havayolu firmasından gelen açıklamada 26 yıllık uçağın iyi durumda olduğu, şiddetli yağış nedeniyle yarım saat rötar yaptığı belirtildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
Endonezya'da 2018 yılında da Lion havayollarına ait Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı düşmüş, uçaktaki 189 kişiden kurtulan olmamıştı.
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