Hentbol U18 milli takım ilk galibiyetini aldı

KKTC U18 Erkek Hentbol Milli Takımı’nın İtalya/Teramo’daki “INTERAMNIA WORLD CUP”daki mücadelesi sürüyor.

İlk maçında İtalya’ya kaybeden takım, dün Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığı karşılaşmada 20-14’lük mağlubiyet alırken günün diğer maçında Porto Riko’yu 22-11 yendi.

87 ülkeden 147 takımın katıldığı organizasyona DEM’S Construction’ın katkılarıyla katılan U18 Milli Takım, yarın ise Uruguay’la karşı karşıya gelecek.

