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Hentbol U18 milli takım ilk galibiyetini aldı

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Hentbol U18 milli takım ilk galibiyetini aldı
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KKTC U18 Erkek Hentbol Milli Takımı’nın İtalya/Teramo’daki “INTERAMNIA WORLD CUP”daki mücadelesi sürüyor.
İlk maçında İtalya’ya kaybeden takım, dün Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığı karşılaşmada 20-14’lük mağlubiyet alırken günün diğer maçında Porto Riko’yu 22-11 yendi.
87 ülkeden 147 takımın katıldığı organizasyona DEM’S Construction’ın katkılarıyla katılan U18 Milli Takım, yarın ise Uruguay’la karşı karşıya gelecek.
 
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