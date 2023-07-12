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Doğukan’ın hedefi Makedonya

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Doğukan’ın hedefi Makedonya
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Kayseri Türkiye Olimpiyat hazırlık merkezinde hazırlanan milli yüzücümüz Doğukan Ulaç 14-16 Temmuz tarihinde düzenlenecek Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 10km de yarışacak.
Doğukan Ulaç 10km de 1. olması durumunda Makedonya da düzenlenecek Ohrid İnternational Swimming Marathonda (25km) yarışacak.
 
 
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