Levent Koleji ve Yakın Doğu Koleji gururlandırdı

Türkiye’nin Isparta ilinde düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldız Kız – Erkek Basketbol Türkiye Birinciliği’nde ülkemizi temsil eden Yakın Doğu Koleji erkek takımı ile Levent Kolej kız takımı ülkemizi gururlandırdı. Levent Kolej kızlarda Türkiye üçüncülüğüne ulaşırken Yakın Doğu Koşeji de Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye Yarı Finalleri aşamasının ardından 8 – 12 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen finallerde en iyi 8 kız – 8 erkek olmak üzere toplam 16 takım ve 192 sporcu mücadele etti.

TÜRKİYE’DE EN İYİ 4 TAKIM ARASINA GİRDİLER

Her iki temsilcimiz de gruplarında oynadıkları 3’er maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayarak grup ikincisi oldular ve adlarını Türkiye’nin en iyi 4 takımı arasına yazdırdılar. Temsilcilerimiz Türkiye finali bileti alabilmek için yarı finaldeki rakiplerine kaybetti ve üçüncülük maçlarına çıktılar.

LEVENT ÜÇÜNCÜ, YAKIN DOĞU DÖRDÜNCÜ OLDU

Kızlarda Levent Kolej rakibi Mersin Bilimkent Koleji mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji İzmir Özel Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü’ne kaybederek Türkiye dördüncülüğünü elde etti.



