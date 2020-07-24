Olaylar rezillik ve utanç verici

Pile yönetim kurulu, hakem paralarının devlet tarafından ödenmemesi sonrasındaKıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinin aldığı lisansları geri vermeme kararı ile olayların rezillik ve utanç verici duruma geldiğini açıkladı



Pile yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar ile Kıbrıs Türk Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu arasında imzalanan protokole göre hakem paraları devlet tarafından ödenecekti. Bu karar maddi zorluklar çeken takımlar için çok yerinde bir karardı.

Fakat Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği bitmiş olan BTM 1. Lig için bu kararın uygulanmadığını açıklayarak, 25 Temmuz’da yani yarın oynanacak BTM 2. Lig maçları başalamadan ödenme yapılmaz ise bundan sonra oynanacak maçların ev sahipleri tarafınan karşılanması gerektiğini, karşılanmaması halinde maçlardan sonra lisansların geri verilmeyeceğini açıkladı.

Olayların bu raddeye gelmesi rezillikdir, utanç vericidir. Maddi açıdan BTM liglerindeki takımlardan çok daha iyi durumdaki takımların ligleri olan Süper Lig ve1. Lig maçlarının hakem paralarının ödenmesi ve BTM Liglerinin ödenmemesi, lige başlamadan yaptığımız bunca hazırlığın hiçe sayılması demektir. Emeklerimize saygı duyulmaması demektir.

Bu hatadan derhal geri dönülmesi yapılacak en iyi karar olur. Dönülmemesi halinde yaşanacak olan protesto hareketlerinden takımlar değil karar vericiler sorumlu olacaktır.”

Mustafa Volkan Çelebi aracılığı ile açıklama yapan Pile yönetim kurulu, hakem paralarının devlet tarafından ödenmemesi sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinin aldığı lisansları geri vermeme kararı ile olayların rezillik ve utanç verici duruma geldiğini açıkladı.Pile yönetim kurulunun açıklaması şöyle:“Başbakan Ersin Tatar ile Kıbrıs Türk Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu arasında imzalanan protokole göre hakem paraları devlet tarafından ödenecekti. Bu karar maddi zorluklar çeken takımlar için çok yerinde bir karardı.Fakat Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği bitmiş olan BTM 1. Lig için bu kararın uygulanmadığını açıklayarak, 25 Temmuz’da yani yarın oynanacak BTM 2. Lig maçları başalamadan ödenme yapılmaz ise bundan sonra oynanacak maçların ev sahipleri tarafınan karşılanması gerektiğini, karşılanmaması halinde maçlardan sonra lisansların geri verilmeyeceğini açıkladı.Olayların bu raddeye gelmesi rezillikdir, utanç vericidir. Maddi açıdan BTM liglerindeki takımlardan çok daha iyi durumdaki takımların ligleri olan Süper Lig ve1. Lig maçlarının hakem paralarının ödenmesi ve BTM Liglerinin ödenmemesi, lige başlamadan yaptığımız bunca hazırlığın hiçe sayılması demektir. Emeklerimize saygı duyulmaması demektir.Bu hatadan derhal geri dönülmesi yapılacak en iyi karar olur. Dönülmemesi halinde yaşanacak olan protesto hareketlerinden takımlar değil karar vericiler sorumlu olacaktır.”