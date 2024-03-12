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Hentbol KTSYD Kupasında finalistler belirlendi

Hentbol KTSYD Kupası’nda finalistler Kadınlarda Esentepe ile UKÜ, Erkeklerde ise Gençlik Gücü ile UKÜ takımları oldu

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Hentbol KTSYD Kupasında finalistler belirlendi
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Hentbol KTSYD Kupası’nda finalistler belirlendi. Kadınlarda Esentepe’den sonra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adını finale yazdırdı. Erkeklerde ise Gençlik Gücü’nün finaldeki rakibi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi oldu.
Böylelikle erkekler finalinde Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, kadınlar finalinde ise Esentepe ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya gelecek.
SON FİNALİST UKÜ KADIN VE ERKEK TAKIMLARI OLDU
Son finalistlerin belirleneceği yarı final maçlarında dün erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yükseliş’i 27-23’lük skorla mağlup etti. Erkeklerde oynanan yarı final mücadelesinde ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi DİGEM’i 35-23’lük skorla yenerek adını finale yazdırdı.
FİNALLER ATATÜRK’TE OYNANACAK
14 Mart Perşembe günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak final mücadelelerini Türkiye Merkez Hakem Kurulu başkanı da takip edecek. Ayrıca bu müsabakalarda Türkiye’den gelen A klasman hakemler görev yapacak.
 
FİNAL PROGRAMI:
14 Mart Perşembe:
Erkekler Finali:
Saat 18:30 Gençlik Gücü-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)
Kadınlar Finali:
Saat 20:00 Esentepe-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)
 
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