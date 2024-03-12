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U17 Badminton Şampiyonası Pazar günü yapılacak

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U17 Badminton Şampiyonası Pazar günü yapılacak
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Badminton Federasyonu 17 Mart Pazar günü U17 Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesi düzenliyor.
Federasyondan yapılan açıklamada, yarışmaya 2008-2009 doğumlu KKTC vatandaşı sporcuların katılabileceği açıklandı.
Her sporcunun en fazla iki kategoride yarışabileceği şampiyona ile ilgili daha detaylı bilgi federasyonun resmi sitesi olan www.kktcbadminton.com adresinden alınabilecek.
Sporcular 14 Mart 2024 tarihine kadar kayıtlarını yapabilecekler.
Turnuvaya katılacak sporcuların 2023-2024 sezonu kulüp veya ferdi lisanslı olmaları gerekmekte.
Şampiyona için kayıtlar aşağıda belirtilen linkten yapılacak.
https://docs.google.com/.../1ebgzVctdCwGthsIf.../viewform
 
 
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