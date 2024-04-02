Hentbol Federasyon Kupası UKÜ’nün: 26-24

Hentbolda Federasyon Kupası Kadınlar Finali Pazartesi akşamı oynandı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadelede maçı kazanan UKÜ müzesine bir kupa daha götürmüş oldu. İlk devresi 15-12 UKÜ üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmayı 26-24 kazanan UKÜ, KTSYD Kupası’ndan sonra federasyon kupasını da müzesine götürdü.
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