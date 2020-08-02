Hentbol camiası,Harun’a ağlıyor

Hentbol Federasyonu, lisanslı oyuncularından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hentbolcusu Harun Bostan’ı zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hentbol Federasyonu, Kayseri’de baraj suyunda boğularak hayatını kaybeden Harun Bostan için başsağlığı mesajı yayınlarken, hentbol camiasının,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin ve merhumun ailesinin acısını paylaştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.