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Hentbol camiası,Harun’a ağlıyor

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Hentbol camiası,Harun’a ağlıyor
Hentbol Federasyonu, lisanslı oyuncularından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hentbolcusu Harun Bostan’ı zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hentbol Federasyonu, Kayseri’de baraj suyunda boğularak hayatını kaybeden Harun Bostan için başsağlığı mesajı yayınlarken, hentbol camiasının,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin ve merhumun ailesinin acısını paylaştı.
 
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