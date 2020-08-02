Teniste katılım ücreti 100 TL

Ahmet Kızılkılınç anısına gerçekleştirilecek tenis turnuvasına kayıt ücreti 100 TL olarak açıklanırken sporcuların ikinci kategori için ek ücret ödemeyecekleri belirtildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK)işbirliğinde ilk plaj tenisi turnuvasını8 – 9 Ağustos'ta İskele Makenzi Plajı'nda düzenleyecek.

Ahmet Kızılkılınç anısına gerçekleştirilecek tenis turnuvasına kayıt yaptırmak isteyenlerin 6 Ağustos 18:00’e kadar kayıt yapabilecekleri belirtildi.Çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde yapılacak turnuvaya kayıt ücretinin ise 100 lira olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada sporcuların tek ücret ödeyecekleri ve ikinci bir kategori için ek ücret ödemeyecekleri kaydedildi.

Turnuvada dereceye girecek olanlara ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.

