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Hentbol Büyükler Ligi’nde favoriler rahat kazandı

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Hentbol Büyükler Ligi’nde erkeklerde Gençlik Gücü ile Yükseliş, kadınlarda ise DİGEM ve UKÜ geceyi galibiyetle kapattılar

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Hentbol Büyükler Ligi’nde favoriler rahat kazandı
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Hentbol’da büyükler ligine geçtiğimiz akşam oynanan karşılaşmalarla devam edildi.  29 Nisan Pazartesi erkelerde 2, 30 Nisan Salı günü ise kadınlarda oynanan 2 karşılaşma ile büyükler ligine aralıksız devam edildi.
29 Nisan Pazartesi akşamı oynanan erkekler mücadelesinde Atatürk Spor Salonu’da GG-UKÜ, Taşkınköy – Yükseliş karşılaşmaları oynandı. Gecenin ilk karşılaşmasında GG-UKÜ karşı karşıya geldi. İlk devresi 14-12 UKÜ üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmayı 31-26 kazanan GG yoluna emin adımlarla devam etti. Erkekler mücadelesinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin ikinci karşılaşmasında Taşkınköy ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan Yükseliş takımı ilk devreyi rakibi karşısında 14-10 önde kapatırken, karşılaşmayı da 31-28 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti.
KADINLAR’DA DİGEM VE UKÜ GECENİN GALİPLERİ
30 Nisan Salı günü Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan 2 karşılaşma ile kadınlar ligine devam edildi. Şahlan – DİGEM, Miracle Esentepe – UKÜ karşılaşmalarının oynandığı gecede, DİGEM ve UKÜ geceyi galibiyetle kapattı. Günün ilk karşılaşmasında Şahlan ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresini 17-13 önde kapatan DİGEM maçı’da 29-28 kazanarak yoluna devam etti. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Miracle Esentepe ile UKÜ takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi 17-10 önde kapattığı maçı 36-24 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
 
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