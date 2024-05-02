Emre Kaplan Avrupa arenasında

Konya’da 5-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Pist Türkiye Milli takım kampına katılacak olan milli bisikletçimiz Emre Kaplan, kampın ardından 14 May - 16 May 2024 500+1 kolo: Embedded UCI races Brno, Czech Republic de yarışacak.

Bu arada Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat yaptığı açıklamada devlet yetkililerine sitem etti. Yalızat’ın açıklaması şöyle:

“Gençlerimiz bizleri Avrupa arenasında temsil etmeye devam ediyor. Gururlanıyoruz . Sporcularımızı destekleyen öncelikle Ailelerine, Kulüblerine ve sponsorlarına teşekkür ederim. Gençlerimizin hayalleri gerçekleştirmek istedikleri sürece bizler tam destek vereceğiz, KKTC bisikletini ileriye taşımak istediğini idda edenler, 4 Aydır ülkede Bisiklet sporuna pranga vurmuş olup kendi egolarını tatmin ederken, hiç bir devlet desteği görmeyen bu gençler ise ülkenin sporunu yönetenlerin adlarını bile anmaması manidardır.”

